Фигуристка Трусова рассказала, что скучает по соревнованиям
Вице-чемпионка Олимпийских игр не выступала на турнирах с ноября 2022 года.
Вице-чемпионка Олимпийских игр не выступала на турнирах с ноября 2022 года.
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова скучает по ощущениям и адреналину, которые присущи соревнованиям. Об этом спортсменка рассказала во время встречи с болельщиками в рамках «Дня московского спорта».
В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.
«Программы у меня есть, стоят, но я не знаю, когда кто-то их увидит, — сказала Трусова. — Скучаю, наверное, по ощущению на соревнованиях, по адреналину. Я тренируюсь каждый день: хореография, ОФП, лед, иногда хожу на йогу, спорт присутствует в моей жизни».
Трусовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.
В 2024 году «День московского спорта» посвящен Году семьи. На территории «Лужников» работает более 20 тематических площадок, посвященных экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и даже сборке кубика Рубика. Гости мероприятия могут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров, посмотреть показательные выступления именитых атлетов, а также пообщаться с ними в рамках фан-встреч.