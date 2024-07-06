Фигуристка Трусова рассказала, что скучает по соревнованиям

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова скучает по ощущениям и адреналину, которые присущи соревнованиям. Об этом спортсменка рассказала во время встречи с болельщиками в рамках «Дня московского спорта».

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.

«Программы у меня есть, стоят, но я не знаю, когда кто-то их увидит, — сказала Трусова. — Скучаю, наверное, по ощущению на соревнованиях, по адреналину. Я тренируюсь каждый день: хореография, ОФП, лед, иногда хожу на йогу, спорт присутствует в моей жизни».

Трусовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.