Медведева о своем шоу: «Сотрудничаем с федерацией фигурного катания, Москомспортом, РЖД. Много поддержки, все еще сейчас в разработке» | Источник: Sports.Ru

"Сначала делается объявление о том, что собираемся делать ледовое шоу. Для того чтобы качественно сделать объявление, нужно сделать афишу. Для меня это первый опыт.

Понятное дело, что у нас работает над этим проектом команда мечты. Я ни в коем случае в одиночку этим не занимаюсь, было бы наивно полагать, что я бы справилась в одиночку.

Это большая работа, возможно, со стороны это выглядит так, будто: «Алло, привет, что делаешь 15-го? Приходи, покатаемся». На самом деле это большая проектная работа", — сказала Медведева.

"У нас очень много ледовых шоу, но я просто в прошлом году поняла, что в этом году мне 25 — это юбилей, красивая цифра. Меня очень давно спрашивали: Евгения, когда вы сделаете свое ледовое шоу? Не то чтобы серьезно задумывалась, но тут подумала, что, наверное, все-таки 25 лет — я уже девочка взрослая, можно попробовать что-то сделать большее для фигурного катания, нежели просто самой выйти на лед.

И да, вы абсолютно правы, что очень много ледовых шоу, и самый большой фактор, который держит в напряжении — особенно в Москве… Москва повидала много разных ледовых шоу, как ламповых, так и крупных с огромными бюджетами.