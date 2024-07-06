Евгения Медведева: «Выбрала путь и поприще медиапространства. Двигаюсь в нем настолько усердно, насколько могу»
— Вы сейчас достаточно популярны не только как спортсменка, но и как медиаперсона. Как вы себя чувствуете с такой роли?
— Вы сейчас достаточно популярны не только как спортсменка, но и как медиаперсона. Как вы себя чувствуете с такой роли?
— Знаете, если бы мне было некомфортно, наверное, меня бы не было в медиаполе. Поэтому выбрала путь и поприще медиапространства. Двигаюсь в нем настолько, насколько могу усердно, насколько могу себе это позволить в рамках приличного. Пока что все так, как есть.
— Кто из молодых спортсменов к вам обращается за советом: как развиваться, в какую сторону идти, если вдруг в спорте не получится?
— Думаю, что для каждого спортсмена очень важно найти свой путь. Поскольку у нас индивидуальный вид спорта, у нас все стараются найти сначала в фигурном катании какой-то свой индивидуальный стиль, стиль катания, стиль тренировок, план тренировок и пройти свой уникальный путь.
Поэтому, конечно, могут спросить, что делать, куда обращаться, но я всегда советую следовать зову своего сердца, как это сделала когда-то я, чтобы построить свою уникальную карьеру, в медиа в том числе, — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.