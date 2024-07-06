16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о шоу к своему 25-летию: «Мои программы далекого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите»

Сегодня двукратная чемпионка мира по фигурному катанию объявила, что 15 ноября в Москве пройдет ледовое шоу в честь ее 25-летия.

Медведева о шоу к своему 25-летию: «Мои программы далекого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите» | Источник: Sports.Ru

— Какая будет концепция у шоу?

— Планирую несколько раз за вечер выйти на лед. Для этого мне потребуется серьезная физическая подготовка, ха-ха. У меня есть много знакомых программ, которые я бы хотела хотя бы еще раз в жизни откатать при зрителях. Так что меня будет много, хорошо это или плохо, я не знаю. Буду часто выходить на лед.

Сейчас активно работаем над креативом, думаю, что мои программы далекого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите, но с ребятами нам предстоит креативная встреча и будем обсуждать, на какой креатив они готовы идти. Хотим сделать что-то особенное, праздник фигурного катания, который отличался бы от других ледовых шоу, — сказала Медведева.

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