Медведева о шоу к своему 25-летию: «Мои программы далекого прошлого в платьях, в которые я могу влезть, вы точно увидите»

— Планирую несколько раз за вечер выйти на лед. Для этого мне потребуется серьезная физическая подготовка, ха-ха. У меня есть много знакомых программ, которые я бы хотела хотя бы еще раз в жизни откатать при зрителях. Так что меня будет много, хорошо это или плохо, я не знаю. Буду часто выходить на лед.