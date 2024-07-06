Алина Загитова: «Когда я выхожу на лед, это как поход к психологу. Ты забываешь о своих проблемах и просто кайфуешь» | Источник: Sports.Ru

"Микрофон пока тяжеловато держать. Постоянно падает. Но все-таки со льдом дела у меня намного лучше обстоят. Я каждый день тренируюсь. Очень много задач по жизни, много проектов, поэтому, когда я выхожу на лед, для меня это как поход к психологу.

Ты отпускаешь все, забываешь о своих каких-то проблемах и просто кайфуешь. По-моему, психологи как раз и говорят, что, когда у вас плохое настроение, надо пойти в спортзал и сделать несколько упражнений. Думаю, они не врут. Занимайтесь спортом!" — сказала Загитова.

Также она рассказала о процессе выбора программ для мероприятий, на которых выступает.

"Я обычно не выбираю программы под свое настроение, бывает такое, что на самом мероприятии, на котором я выступаю, организаторы говорят: вот, мы бы хотели видеть сегодня в таком амплуа. То есть они сами могут выбирать, какую программу мне скатать.