Загитова о журналистах: «Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей» | Источник: Sports.Ru

Так же, как и они мне. Спасибо им большое за все", — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.