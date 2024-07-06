17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о журналистах: «Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей»

"Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей. Я им помогаю, я так себе придумала.

Загитова о журналистах: «Я подкидываю им новую работу, чтобы они зарабатывали и кормили себя и своих детей» | Источник: Sports.Ru

Так же, как и они мне. Спасибо им большое за все", — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.

Загитова выступила с лекцией: сказала, что ест раз в день, и смутилась на вопросе о феминизме.

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь