Губерниев о Дне Московского спорта: «Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то Алина слабенькая, ей надо прибавлять» | Источник: Sports.Ru

"Загитова из-за меня отказалась выйти на сцену? Если это так, то, к сожалению, Алина слабенькая. Ей надо прибавлять. Я просто ехал на работу, поэтому ничего не знаю. Ну как же так, Алиночка? Надо прибавлять и держать удар!

Вы же прекрасно знаете, что Трусовой и Медведевой я тоже задавал неприятные вопросы. Есть люди, которые держат удар, а Алина, которую я сильно люблю, и которая отказалась выйти, значит, просто маленько слабенькая. Ложка дорога к обеду!

Про корни волос Баскова некрасиво говорить, еще и переходя на личности, эта история так себе. А, наоборот, в очной беседе… Ну, на нет и суда нет", — цитирует Губерниева Sport24.