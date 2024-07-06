Алексей Ягудин: «У меня есть кличка Технологичный дед, потому что пользуюсь кнопочным телефоном»

— У меня тоже юбилей — 45 лет. У нее, как сказал Дмитрий Губерниев, это еще день рождения. А у меня уже юбилей.

— Если Женя позовет, примете участие?

— А почему нет? Конечно же.

— Увидим ли мы вас в медиафутболе?