Алексей Ягудин: «У меня есть кличка Технологичный дед, потому что пользуюсь кнопочным телефоном»
— Женя Медведева объявила о том, что в ноябре будет шоу, приуроченное к ее юбилею.
— У меня тоже юбилей — 45 лет. У нее, как сказал Дмитрий Губерниев, это еще день рождения. А у меня уже юбилей.
— Если Женя позовет, примете участие?
— А почему нет? Конечно же.
— Увидим ли мы вас в медиафутболе?
— Мне тяжело. У меня болят колени. Но я знаю, что это направление существует. У меня даже есть кличка Технологичный дед, потому что пользуюсь кнопочным телефоном, — ответил олимпийский чемпион по фигурному катанию.