19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алексей Ягудин: «У меня есть кличка Технологичный дед, потому что пользуюсь кнопочным телефоном»

— Женя Медведева объявила о том, что в ноябре будет шоу, приуроченное к ее юбилею.

— У меня тоже юбилей — 45 лет. У нее, как сказал Дмитрий Губерниев, это еще день рождения. А у меня уже юбилей.

— Если Женя позовет, примете участие?

— А почему нет? Конечно же.

— Увидим ли мы вас в медиафутболе?

— Мне тяжело. У меня болят колени. Но я знаю, что это направление существует. У меня даже есть кличка Технологичный дед, потому что пользуюсь кнопочным телефоном, — ответил олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь