21:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аналогов в мире нет»: Загитова и Медведева начинают новый баттл

Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова продолжают ошеломлять публику идеями. РИА Новости Спорт рассказывает, как давние соперницы пытались выделиться на фоне друг друга на Дне Московского спорта.

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Очередная глава противостояния

С Олимпиады 2018 года, когда Алина Загитова выиграла золото Игр в одиночном катании, а Медведева уступила меньше балла и стала второй, прошло шесть лет. Тем не менее «война» между фанатами и негласная борьба между самими девушками продолжается.

Наиярчайшее противостояние после Олимпиады произошло между ними на Кубке Первого канала, которое завершилось скандалом. Тогда Медведева отказалась признавать проигрыш своей команды, а Загитова отмалчиваться не стала, дерзко заметив, что ее команда оказалась сильнее: «Сегодня, безусловно, есть победитель, и это “Красная машина”. Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу еще раз сказать спасибо нашей команде», — сказала Загитова на пресс-конференции после турнира.

С того времени ни Медведева, ни Загитова открыто не вступали в конфронтацию. Но, кажется, после Дня Московского спорта в противостоянии фигуристок начнется новая глава. Причиной этому может послужить желание обеих девушек поставить собственное ледовое шоу.

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Подобный бизнес широко распространен в России. Шоу Ильи Авербуха, Татьяны Навки и Евгения Плющенко посещают десятки тысяч зрителей, и казалось, что данный рынок прочно разделен между тремя гигантами. Но выяснилось, что Медведева и Загитова готовы бросить вызов.

Во время встречи с болельщиками обе девушки отметили, что подготовка к шоу занимает огромное количество времени, ресурсов и сил. Каждая из них работает с большой командой, но при этом окончательные решения принимаются только ими.

Идея кажется хорошей, учитывая любовь фанатов к обеим девушкам. За столько лет в медиапространстве они сумели настолько прокачать свой бренд, что запросто могут привлечь внимание миллионов людей. И противостояние друг с другом играет им на руку. Только представьте, сколько фанатов захотят сравнить продюсерские качества Загитовой и Медведевой. А сравнение можно начать уже сейчас, с презентации проектов.

Медведева во время всей фан-встречи оставалась скромна и даже каверзный вопрос Дмитрия Губерниева об участии Алины Загитовой в юбилейном шоу оставила без ответа:

«Большую часть жизни занимает спорт и один очень важный проект. Я так волнуюсь, говоря об этом… Многие любители фигурного катания знают, что у меня в этом году юбилей. Приглашаю вас всех на мой день рождения на ледовую арену ЦСКА 15 ноября в 19 вечера. Ледовое шоу, которое приурочено к моему дню рождения. Мне бы очень хотелось откатать всё шоу самой, но здоровья не хватит, поэтому будет много талантливых фигуристов. Уверена, будет очень интересно», — рассказала Медведева.

В это же время Загитова, познав всю силу своих ярких фраз, продолжила действовать по проверенной схеме. В этот раз она сравнила создание своего шоу с рождением ребенка:

«Скоро у меня будет собственное шоу. Долго шла к этому. Была на многих российских и зарубежных шоу, у меня много опыта. И у меня всегда была мечта, которая скоро воплотится, сделать собственное шоу. Оно не будет похоже на все остальные. Аналогов в мире нет. Буду делать шоу как ребеночка».

Даже в этих коротких фразах видна разница между Медведевой и Загитовой и будет однозначно интересно наблюдать за развитием событий.

«Я не та самая Трусова»

В контексте ледовых шоу часто встречается имя Александры Трусовой. Она давно стала примой проектов Евгения Плющенко и, возможно, уже готова создать что-то свое. Тем не менее в данный момент все ее мысли занимает одно из важнейших в жизни событий — свадьба.

О том, что Трусова и Макар Игнатов встречаются, стало известно в начале 2024 года. Тогда фигуристка приехала поддержать бойфренда на показательных выступлениях чемпионата Санкт-Петербурга, а уже в июне было объявлено о помолвке.

«Сразу сказала “да”. До конца пока не верю, сейчас готовимся к свадьбе. Думаю, осознание придет уже во время торжества», — поделилась Трусова эмоциями с болельщиками.

Как оказалось, с подачей заявления в ЗАГС спортсмены тоже затягивать не стали, дата уже определена. К сожалению для болельщиков, детали фигуристка раскрывать не стала, но намекнула: «Пока объявить дату не могу. Будет чуть позже прокатов в Санкт-Петербурге (в начале августа)».

После подобных новостей в медиа стало ходить мнение, что Трусова больше на лед не вернется, якобы замуж выходят для того, чтобы рожать детей. Тем более многие знают о желании фигуристки стать многодетной мамой. Но Трусова не была бы Трусовой, если бы не продолжила разрывать привычные шаблоны.

По информации РИА Новости, спортсменка готовится выступить на контрольных прокатах в середине сентября. Данную информацию Трусова комментировать не стала, но, что самое главное, и не опровергла, при этом отметив, что тренируется каждый день. А это значит, что шанс увидеть ее на льду сохраняется.

Как отметила сама спортсменка, за последние годы в ней произошла глобальная трансформация: «Не считаю, что я та самая Трусова, с Олимпиады очень поменялась». И было бы невероятно круто увидеть эту новую Трусову на льду.

Светлана Бонопартова

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