Валиева — единственная российская фигуристка, включенная ISU в регистрируемый пул допинг-тестирования

В пулы допинг-тестирования ISU на сезон-2024/25 входят семь фигуристов из РФ. Валиева — единственная, включенная ISU в регистрируемый пул (RTP). Такие спортсмены в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS должны указывать одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день. Если допинг-офицер не застанет спортсмена из RTP-пула на месте в указанное время, это будет засчитано за нарушение антидопинговых правил. В случае трех пропусков допинг-теста в течение года атлет может быть дисквалифицирован.