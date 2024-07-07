12:18 (мск), источник: Sport24

Валиева — единственная российская фигуристка, включенная ISU в регистрируемый пул допинг-тестирования

Камила Валиева остается единственной российской фигуристкой, которая обязана сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени будет точно находиться в ранее указанном месте для прохождения проверки на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ISU.

Валиева — единственная российская фигуристка, включенная ISU в регистрируемый пул допинг-тестирования | Источник: Sport24

В пулы допинг-тестирования ISU на сезон-2024/25 входят семь фигуристов из РФ. Валиева — единственная, включенная ISU в регистрируемый пул (RTP). Такие спортсмены в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS должны указывать одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день. Если допинг-офицер не застанет спортсмена из RTP-пула на месте в указанное время, это будет засчитано за нарушение антидопинговых правил. В случае трех пропусков допинг-теста в течение года атлет может быть дисквалифицирован.

Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко, Иван Букин и Александра Степанова включены в расширенный пул тестирования (TP). В отличие от Валиевой, они должны указывать в системе ADAMS только контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок.

Напомним, в январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за употребление запрещенного вещества Триметазидина, начиная с 25 декабря 2021-го.

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