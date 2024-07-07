Щербакова возобновила тренировки после длительной паузы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241798&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Щербакова, регулярно выступавшая в шоу олимпийской чемпионки 2006 года по фигурному катанию Татьяны Навки, не заявлена для участия в спектакле «Руслан и Людмила», который проходит в Сочи с июня по октябрь 2024 года. Фигуристка в марте перенесла операцию по причине травмы голеностопа. Позднее Навка рассказала РИА Новости, что ждет восстанавливающуюся после операции Щербакову.

«Я считаю, что сегодня уникальный день. Вы наблюдаете мое первое подобие тренировки за последние четыре месяца. Сижу, кручу велосипед, уже почти полчаса! Я считаю, что это успех», — заявила Щербакова в видео с тренировки, опубликованном в Telegram-канале.