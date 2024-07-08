Евгения Медведева проведет открытую тренировку в Москве 10 июля
Мероприятие пройдет в сквере Олимпийских чемпионов в районе Ясенево.
Мероприятие пройдет в сквере Олимпийских чемпионов в районе Ясенево.
"Друзья, я знаю, что многие из вас хотели бы со мной встретиться. И я считаю, что нет лучшего повода, чем совместная тренировка.
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» я решила провести для вас открытую тренировку. И классно, что свое мероприятие может провести любой желающий.
Я приглашаю вас 10 июля в 18:30 на Новоясеневский проспект", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева в видео для своего телеграм-канала.