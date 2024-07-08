12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева проведет открытую тренировку в Москве 10 июля

Мероприятие пройдет в сквере Олимпийских чемпионов в районе Ясенево.

Евгения Медведева проведет открытую тренировку в Москве 10 июля | Источник: Sports.Ru

"Друзья, я знаю, что многие из вас хотели бы со мной встретиться. И я считаю, что нет лучшего повода, чем совместная тренировка.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» я решила провести для вас открытую тренировку. И классно, что свое мероприятие может провести любой желающий.

Я приглашаю вас 10 июля в 18:30 на Новоясеневский проспект", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева в видео для своего телеграм-канала.

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