Евгения Медведева проведет открытую тренировку в Москве 10 июля | Источник: Sports.Ru

"Друзья, я знаю, что многие из вас хотели бы со мной встретиться. И я считаю, что нет лучшего повода, чем совместная тренировка.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» я решила провести для вас открытую тренировку. И классно, что свое мероприятие может провести любой желающий.