Легенда из США не справляется? Почему буксует новая затея Плющенко | Источник: Спорт РИА Новости

А что не так?

Проект танцевальной школы в рамках академии двукратного олимпийского чемпиона еще осенью прошлого года казался громким и амбициозным. Плющенко провел действительно классную работу, одним выстрелом грохнув сразу двух зайцев — вытащил из бюрократического капкана Валерия Ангелопола, уже тогда имевшего договоренности с Ариной Ушаковой, и выписал из США одного из самых мощных тренеров в истории танцев на льду — Линичук.

Очень быстро в группу подтянулись и юниоры, а после открытия московского катка отделение, к тому моменту уже прилично разросшееся, получило еще и собственную базу. Всего несколько месяцев — и с нуля сложился новый игрок на рынке, с которым придется считаться уже в ближайшем будущем. Да еще какой игрок! Наталья Владимировна в танцевальной среде известна не только огромным тренерским опытом, но еще и феноменальной способностью добиваться своего в кабинетах — как мягкой силой, так и жесткой. По возвращении в Россию она сходу получила первую пару (на тот момент — Ушакова/Ангелопол), юниорский резерв и сильный тыл в виде Плющенко и его супруги Яны Рудковской. Казалось бы, ну что вообще может пойти не так?

И вот, прошло полгода, и «не так» пошло примерно все. Сперва Ушакова и Ангелопол не смогли заставить себя кататься друг с другом — назрел и вопрос физической формы, и несоответствия характеров. Линичук была не против, чтобы ребята искали друг другу партнеров на стороне, так как в их пару не верила изначально. В итоге Ангелопол довольно быстро договорился с Александрой Шинкаренко, а Ушакова попыталась образовать дуэт с бывшим одиночником Ильей Яблоковым, но из этой затеи ничего не вышло.

В итоге вместо мощной первой пары (Ангелопол и Ушакова на бумаге идеально подходили друг другу по уровню катания) Линичук получила один нескатанный дуэт и одну топ-партнершу, которой никак не получается найти мальчика. Все осложняется тем, что запросы Ушаковой довольно специфичны — для рослой и хорошо скользящей девушки нужен мощный партнер, но в академии не знали, где его искать. С такой проблемой, кстати, столкнулась не только Арина — на данный момент там же тренируются несколько танцорш с аналогичными трудностями.

Хотели быть партнерами, а стали подчиненными

Дело в том, что за годы отсутствия в России Наталья Владимировна немного потеряла контакт с местным танцевальным миром. Чтобы сходу находить партнеров, нужно быть в контексте и знать, откуда можно почерпнуть материал, и именно этого на данном этапе не хватает легендарному тренеру. В той же плоскости лежит и проблема подбора персонала. Линичук — глава танцевального отделения академии, и в коньках на льду она, что логично, не работает. В этой связи не помешает еще как минимум два сильных специалиста, готовых взять на себя основную тренировочную нагрузку. С учетом создания пары 17-летней Александры Шинкаренко и Ангелопола — единственной, к слову, из тех, кто был готов представлять школу по мастерам спорта — это условие делалось едва ли не необходимым, ведь дуэт предстояло не только «упаковывать», но еще и раскатывать.

В этом плане весенний приход в команду двукратных чемпионов мира Максима Ставиского и Албены Денковой на позиции старших тренеров смотрелся практически идеальным вариантом, решающим все проблемы сразу. Во-первых, Максим — опытный постановщик, прекрасно ориентирующийся в современных правилах. Во-вторых, они с Албеной как раз-таки работают в коньках и готовы возиться с техникой. В-третьих, Ставиский — крайне востребованный специалист в наших танцах, сотрудничающий на внештатной основе и с Анжеликой Крыловой, и с Александром Жулиным, и с Еленой Масленниковой/Ильей Авербухом. Заполучить его к себе в штат — значит не только усилить собственный коллектив, но и косвенно ослабить конкурентов. Ну и последнее — Ставиский прекрасно ладит с Ангелополом, что практически гарантировало стабильную атмосферу в группе.

Но в итоге спустя пару месяцев сотрудничество, грозившееся продлиться как минимум до начала сезона, неожиданно свернулось. В интервью РИА Новости Ставиский рассказывал об этом следующим образом:

— Нам с Албеной все же сложно перестроиться на постоянную тренерскую работу, потому что она тебя целиком забирает. Ну и мы рассчитывали с Натальей Владимировной на более партнерские взаимоотношения, а ей больше нужны, так скажем, подчиненные. Ничего страшного, спокойно разошлись.

— Вы же сами тренировались у Линичук.

— Именно поэтому нам с Албеной и было так интересно с ней поработать. В принципе, во многих вопросах мы общий язык-то нашли, но разногласия есть, и это неизбежно. Они в итоге привели к тому, что сейчас, по крайней мере, мы работать вместе не будем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0i6ulj9fov0?si=ZdNCWkC82LmP-dXp" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В июне, как сообщили источники РИА Новости, распалась и пара Шинкаренко/Ангелопол, не успев принять участия ни в одном старте. Команда же Линичук, по нашей информации, смогла пополниться только одним специалистом — Ариной Ушаковой, отчаявшейся, видимо, найти подходящего партнера и решившей начать тренерскую карьеру. Однако логично предположить, что на текущий момент у Арины еще нет достаточно опыта и знаний, чтобы сходу начать работу со взрослыми дуэтами. Вполне вероятно, что это стало одной из причин, почему сотрудничество с Шинкаренко/Ангелополом тоже завершилось, не успев толком начаться. В настоящее время у Натальи Владимировны остаются несколько юниоров и одна скатанная пара Ярослава Воробьева/Георгий Цымбалов, к работе с которой специалист проявляет особый интерес.

Однако с учетом последних новостей можно констатировать, что сходу зайти в танцевальный мир у академии Плющенко не получилось. Судя по всему, в этом направлении придется работать в долгую. Но готовы ли они к этому — покажет лишь время.