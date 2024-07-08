«Дешевый цирк». В академии Плющенко не хотят работать с фигуристом Валерием Ангелополом

«Сотрудничество с Шинкаренко/Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. Александра — очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнера. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях.



О паре Валерия с Василисой Кагановской я знала немного, познакомилась с ним только в академии Плющенко. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал все, чтобы стать таким феноменом», — заявила Линичук в интервью РИА Новости.