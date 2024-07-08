Медведева — на вопрос о тренерской карьере: «Пока что абсолютно нет такого желания»
15 ноября двукратная чемпионка мира по фигурному катанию представит ледовое шоу в Москве по случаю своего 25-летия.
15 ноября двукратная чемпионка мира по фигурному катанию представит ледовое шоу в Москве по случаю своего 25-летия.
— Вы уже готовите собственное шоу. Нет ли у вас также желания стать тренером?
— Нет, у меня пока что абсолютно нет такого желания, — сказала Медведева.
Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу — а в чем различия?