Медведева — на вопрос о тренерской карьере: «Пока что абсолютно нет такого желания» | Источник: Sports.Ru

— Вы уже готовите собственное шоу. Нет ли у вас также желания стать тренером?

— Нет, у меня пока что абсолютно нет такого желания, — сказала Медведева.