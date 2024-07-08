15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева — на вопрос о тренерской карьере: «Пока что абсолютно нет такого желания»

15 ноября двукратная чемпионка мира по фигурному катанию представит ледовое шоу в Москве по случаю своего 25-летия.

Медведева — на вопрос о тренерской карьере: «Пока что абсолютно нет такого желания» | Источник: Sports.Ru

— Вы уже готовите собственное шоу. Нет ли у вас также желания стать тренером?

— Нет, у меня пока что абсолютно нет такого желания, — сказала Медведева.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу — а в чем различия?

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