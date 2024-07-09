Елизавета Туктамышева: «Не люблю тратить время впустую. Лучше приеду вплотную к работе, но в свободный отрезок времени вмещу максимум дел»
Фигуристка вернулась из отпуска, который проводила в Японии.
Фигуристка вернулась из отпуска, который проводила в Японии.
"Вчера прилетела, сегодня с 9 утра уже в салоне. Готовлюсь к месяцу в Сочи. За сегодняшний день надо все успеть: покраситься, потренироваться, сделать маник, постирать, разобрать чемодан и собрать новый. Завтра уже улетаю в Москву.
Я вообще не люблю тратить время впустую. Корю себя, если понимаю, что время потрачено зря и можно было бы сделать иначе.
Я лучше приеду вплотную к работе, но в свободный отрезок времени вмещу максимум дел, пусть и пожертвовав сном. Так и сейчас — лишний день в Японии дал сегодняшний график «белка в колесе». Тайм-менеджмент так себе, но живется веселее", — написала Туктамышева.