14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Галлямов: «Что лучше — коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?»

«Что лучше: коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?» — написал чемпион мира в парном катании.

Александр Галлямов: «Что лучше — коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?» | Источник: Sports.Ru

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова сказала в интервью на Дне московского спорта: «Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Сейчас на мне маркетплейсы. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки».

Загитова коллаборирует маркетплейсы и носит их. Да, сама так сказала.

Читайте также от «Sports»
Партия Ле Пен побеждает на выборах во Франции. Кто из футболистов против
Собирайте состав и играйте в фэнтези Кубка Америки
«Он мой парень, мы тайно встречались»
Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь