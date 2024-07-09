Александр Галлямов: «Что лучше — коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?»
«Что лучше: коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?» — написал чемпион мира в парном катании.
«Что лучше: коллаборировать маркеты в плейсах или плейсы в маркетах?» — написал чемпион мира в парном катании.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова сказала в интервью на Дне московского спорта: «Я люблю коллаборировать с маркетплейсами и брендовыми магазинами. Сейчас на мне маркетплейсы. Одеваться стильно можно и за маленькие денежки».
Загитова коллаборирует маркетплейсы и носит их. Да, сама так сказала.