Александр Энберт: «Интересно посмотреть оба шоу — и Загитовой, и Медведевой. Рад, что шоу становится больше» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, мне интересно посмотреть оба шоу и посетить новые постановки Ильи Авербуха, или Татьяны Навки, или кого-то еще. Я очень рад, что их становится больше.

В Москве, Санкт-Петербурге и вообще по всей России огромное число театров, и каждый интересно посетить, узнать интерпретацию того или иного произведения.

Совмещение графиков? Здесь вопрос сложный — спортсменам, которые являются действующими, на самом деле трудно совмещать тренировки и шоу. А сами выступления… Не думаю, что здесь большая проблема.

Если взять шоу «Руслан и Людмила», которое будет проходить в Сочи этим летом, я буду выступать в паре с Алиной Загитовой и Камилой Валиевой.

Помимо нас в роли Руслана и Людмилы выступают Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Думаю, и для зрителя интересно, как тот или иной спортсмен чувствует эту роль", — сказал призер Олимпиады-2018.