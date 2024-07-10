16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Валиева, Загитова, Сотникова, Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки «Вечера на хуторе»

Шоу пройдет с 13 августа по 2 октября во дворце «Айсберг» в Сириусе.

Валиева, Загитова, Сотникова, Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки «Вечера на хуторе» | Источник: Sports.Ru

Фигуристка исполнит в спектакле роль Одарки. Ее выступления запланированы на август и сентябрь.

Также в шоу примут участие Алина Загитова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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