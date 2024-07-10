Валиева, Загитова, Сотникова, Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки «Вечера на хуторе»
Шоу пройдет с 13 августа по 2 октября во дворце «Айсберг» в Сириусе.
Шоу пройдет с 13 августа по 2 октября во дворце «Айсберг» в Сириусе.
Фигуристка исполнит в спектакле роль Одарки. Ее выступления запланированы на август и сентябрь.
Также в шоу примут участие Алина Загитова, Аделина Сотникова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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