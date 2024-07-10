Роднина уехала из России для встречи с дочкой-американкой: «Воссоединение семьи»

«Воссоединение семьи», — написала Миньковская, выложив в соцсети несколько соответствующих фотографий.

Судя по геолокации, в настоящее время они находятся в одном из отелей Азербайджана. Алена приехала вместе с мужем Джейком Хартманном и маленькой дочкой Лолой.

Миньковская — 38-летняя дочь Родниной от второго мужа, Леонида Миньковского. Алена, как и ее отец, живет в США.

В мае 2022 года дочь Родниной дала достаточно громкое интервью, в котором она в числе прочего заявила: «В России очень страшно говорить правду. Люди думают, что их подслушивают и записывают».

Кроме того, Миньковская тогда призналась: «Я знала, что до этого дойдет, но все равно очень больно и обидно, что на маму наложили санкции».

Также Алена сказала: «Моя мама находится не на правильной стороне. Но куда уйти из Госдумы, что с ними будет?».