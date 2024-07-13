Костомаров исполнил танец на льду в Сириусе
Костомаров исполнил танец на льду в Сириусе и признался, что испытал стресс.
Костомаров исполнил танец на льду в Сириусе и признался, что испытал стресс.
СИРИУС, 12 июл — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в рамках шоу Ильи Авербуха исполнил танец на льду в Сириусе со своей женой фигуристкой Оксаной Домниной, и признался, что испытал огромный стресс, передает корреспондент РИА Новости.
Постановочный номер фигурист исполнил на шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», которое продлится на федеральной территории Сириус до 11 августа.
Как ранее Авербух говорил журналистам, Костомаров покажет новый уровень танца на льду в Сириусе с обилием шагов, обхватов и скорости. По его словам, еще какое-то время назад он выходил на лед в кроссовках.
«Мне кажется, большое количество трогательных сентиментальных номеров, конечно, герой вечера — это Рома Костомаров, конечно же, но я хочу сказать, что каждый выкладывался на 200%. И по созвездию чемпионов, равных этому проекту не существует», — сказал Авербух журналистам в Сириусе.
Говоря о номере, сам Костомаров признался, что исполнять танец было волнительно. «Огромный стресс и вместе с этим удовольствие. Пусть не все получалось как хотелось, но, я думаю, что сегодня была премьера, на премьере кататься тяжело, тем более, в таком состоянии, но во всяком случае, я надеюсь, что номер наш понравился и мы его катали с удовольствием, его просто нужно немножко вкатать, я думаю, что он будет увереннее и внутренне более наполнен», — сказал журналистам Костомаров.
Олимпийский чемпион отметил, что все детали в танце были сложными, учитывая его нынешнее состояние здоровья, особенно «беговые в другую сторону» и наличие переходов. Однако, как заверила Оксана Домнина, Костомарова можно внести в Книгу рекордов Гинесса. «Нет ни одного человека в мире, который на двух протезах исполняет такой большой, длинный полноценный номер. Я думаю, что Романа можно спокойно внести в Книгу рекордов Гинесса», — сказала Домнина. На что Костомаров ответил, «обойдемся без этого».