Костомаров исполнил танец на льду в Сириусе

СИРИУС, 12 июл — РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в рамках шоу Ильи Авербуха исполнил танец на льду в Сириусе со своей женой фигуристкой Оксаной Домниной, и признался, что испытал огромный стресс, передает корреспондент РИА Новости.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-27591602&hd=2&id=456241596&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Постановочный номер фигурист исполнил на шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», которое продлится на федеральной территории Сириус до 11 августа.

Как ранее Авербух говорил журналистам, Костомаров покажет новый уровень танца на льду в Сириусе с обилием шагов, обхватов и скорости. По его словам, еще какое-то время назад он выходил на лед в кроссовках.

«Мне кажется, большое количество трогательных сентиментальных номеров, конечно, герой вечера — это Рома Костомаров, конечно же, но я хочу сказать, что каждый выкладывался на 200%. И по созвездию чемпионов, равных этому проекту не существует», — сказал Авербух журналистам в Сириусе.

Говоря о номере, сам Костомаров признался, что исполнять танец было волнительно. «Огромный стресс и вместе с этим удовольствие. Пусть не все получалось как хотелось, но, я думаю, что сегодня была премьера, на премьере кататься тяжело, тем более, в таком состоянии, но во всяком случае, я надеюсь, что номер наш понравился и мы его катали с удовольствием, его просто нужно немножко вкатать, я думаю, что он будет увереннее и внутренне более наполнен», — сказал журналистам Костомаров.