Загитова выступила в паре с Энбертом на шоу Навки в Сочи
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.
В своем телеграм-канале Загитова показала фрагмент выступления в паре с Александром Энбертом.
Энберт — бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании.
Шоу с участием Загитовой также пройдут 13 и 14 июля.