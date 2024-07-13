00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова выступила в паре с Энбертом на шоу Навки в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

Загитова выступила в паре с Энбертом на шоу Навки в Сочи | Источник: Sports.Ru

В своем телеграм-канале Загитова показала фрагмент выступления в паре с Александром Энбертом.

Энберт — бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании.

Шоу с участием Загитовой также пройдут 13 и 14 июля.

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