19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Татьяна Тарасова: «Возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения на международные старты»

27-летняя фигуристка приостановила карьеру осенью 2023 года.

Татьяна Тарасова: «Возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения на международные старты» | Источник: Sports.Ru

"Ее возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне ее ждать? Никто не слышит, что она говорит?

Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения.

Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать ее любящих болельщиков своим творчеством!" — сказала заслуженный тренер СССР.

Туктамышева о том, может ли вернуться к соревнованиям: «Посещают разные мысли во время тренировок. Ставить крест на карьере еще рано».

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