Татьяна Тарасова: «Возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения на международные старты» | Источник: Sports.Ru

"Ее возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне ее ждать? Никто не слышит, что она говорит?

Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения.

Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать ее любящих болельщиков своим творчеством!" — сказала заслуженный тренер СССР.