Татьяна Тарасова: «Возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения на международные старты»
27-летняя фигуристка приостановила карьеру осенью 2023 года.
27-летняя фигуристка приостановила карьеру осенью 2023 года.
"Ее возраст не помеха! Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне ее ждать? Никто не слышит, что она говорит?
Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения.
Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать ее любящих болельщиков своим творчеством!" — сказала заслуженный тренер СССР.
Туктамышева о том, может ли вернуться к соревнованиям: «Посещают разные мысли во время тренировок. Ставить крест на карьере еще рано».