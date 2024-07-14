Фигуристка Трусова возобновила профессиональную карьеру

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине фигуристка Александра Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Об этом в «Знание. Лектории», который проходит в рамках VK Fest, рассказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.

«У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты [сборной России], — сказал Плющенко. — Саша Трусова вернулась в спорт, мы каждый день тренируемся, работаем. Это большая сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, что и мой спортсмен докажет».

«Саша приняла решение попробовать себя в спорте. Первый такой контрольный прокат есть в федерации. Контрольные прокаты пройдут в Петербурге в сентябре. Саша покажет короткую и произвольную программы», — добавил Плющенко во время пресс-подхода.

Трусовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.