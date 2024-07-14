Фигуристка Трусова подтвердила возвращение к соревнованиям

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады фигуристка Александра Трусова подтвердила, что выступит на контрольных прокатах сборной России.

«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие, — сказала она журналистам. — Я хочу выступить. Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит. Я готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше посмотрим».

В воскресенье двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что Трусова приняла решение возобновить профессиональную карьеру. В последний раз Трусова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, тогда в Самаре на пятом этапе Гран-при России она заняла второе место.

Трусовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 14 по 15 сентября.