Трусова объявила о возвращении: просто спасает нашу фигурку или реально готова побеждать?

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Теперь уже точно: Александра Трусова намерена вернуться в большой спорт и готовится выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре 2024-го. Вице-чемпионка Олимпийских игр-2022 сама подтвердила слухи, клубившиеся вокруг нее в последние недели.

В олимпийском сезоне Русская ракета шокировала мир пятиквадкой, осенью 2022-го попробовала силы всего на двух стартах и взяла паузу в карьере. Чего ждать от Трусовой спустя почти два года после последнего выхода на соревновательный лед? Вряд ли это будет победная заявка с ультра-си, но, по крайней мере, борьба с собой и временем.

«Саша Трусова вернулась в спорт. Мы сейчас каждый день с ней тренируемся, работаем. Это действительно большая сенсация. Я помню, как возвращался в спорт, и это была сенсация. Я доказал, что это возможно. Надеюсь, и мой спортсмен это докажет.



В Санкт-Петербурге будут первые прокаты в сентябре. Рекомендую поехать. Сейчас, кстати, Макар Игнатов у меня катается. Тоже будут некоторые сенсации. Уникальные программы поставлены. Следите и приходите», — Евгений Плющенко приоткрыл тайну возвращения Трусовой на VK Fest в Москве. Что логично, представлять фигуристка будет тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Инсайд просочился в прессу еще в начале июля. За это время спортсменка посетила несколько светских мероприятий, где рассказывала о предстоящей свадьбе, но отказывалась от комментариев насчет участия в контрольных прокатах или в принципе возвращения в большой спорт. Но одно дело — слухи в фигурнокатательных кулуарах или реакция, как оказалось, уже экс-агента. Совсем другое — публичное заявление тренера на масштабном фестивале.

Представители официальной фан-группы Трусовой назвали заявление Плющенко «несогласованным», апеллируя к тому, что единственное подтверждение намерений вернуться на соревновательный лед — слова самой Александры. Но вскоре от этой позиции они отошли и опубликовали цитату двукратного олимпийского чемпиона, а через пару часов последовал и первый официальный ответ фигуристки:

— Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие. Я хочу выступить. Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит. Я готовлюсь к прокатам, тренируюсь каждый день, дальше посмотрим.

Значит, все-таки ждем фигуристку как минимум на контрольных прокатах.

Конечно, говорить о полноценном вхождении в сезон 2024/25 еще рано. В сентябре 2024-го на лед «Мегаспорта» выходила Елизавета Туктамышева. Она показала обе программы, но по итогу пропустила сезон целиком. То же самое — с Софьей Акатьевой. По медицинским показаниям она снялась с произвольной и впоследствии на протяжении года залечивала травмы.

Подобная история была и в жизни Трусовой. В сентябре 2022-го на контрольных прокатах фигуристка выступила с новой короткой программой и якобы не получила допуск к произвольной от врачей. Все мы знаем, что произошло дальше — смена тренерской группы, постановка новых программ, участие лишь в двух турнирах, приостановка соревновательной деятельности.

Прошло два года, и Трусова готова вернуться. Главный вопрос — зачем это нужно? Наверное, прежде всего ей хочется доказать что-то себе и остальным, а заодно — попытаться отобраться на главные старты, если в будущем российских фигуристов к ним допустят. Несмотря на повышение возрастного ценза, вмешаться в борьбу за единственную (по крайней мере, пока) квоту будет непросто. Хотя считается, что сегодня женская одиночка переживает кризис, а значит, это наиболее подходящий момент, чтобы возобновить карьеру, в сборной сформировался своеобразный топ. Чтобы его обогнать, вице-чемпионке Олимпийских игр понадобятся терпение, время и, как ни крути, ультра-си.

Возвращение Трусовой — важное событие для поднятия рейтингов фигурного катания в условиях полностью внутреннего сезона. Постепенно интерес к нашей фигурке снижается: форматы приелись, составы участников везде примерно одинаковые, борьбы за квоты на главные старты нет, мотивация у многих хромает, так еще и фигуристы с мощными фан-базами покинули соревновательный лед. Участие Русской ракеты в контрольных прокатах временно приостановило бы негативную тенденцию. Если в августе ничего не изменится и Трусова сохранит намерения войти в сезон 2024/25, можно надеяться на солд-аут в «Юбилейном».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Уже сейчас Плющенко утверждает, что Трусова покажет на прокатах в Санкт-Петербурге обе программы. Безусловно, физически она способна справиться с контентом короткой программы даже без особой подготовки. Например, зимой-весной 2024-го, просто поддерживая форму и не накатывая при этом полноценные программы, фигуристка приземляла в шоу двойной аксель и тройной лутц, а порой и каскад тройной лутц-тройной тулуп, т. е. базовые элементы короткой программы. Если Трусова всерьез задумалась о возвращении и превратила тренировки в ежедневную рутину, то со временем ей под силу восстановить и другие прыжки.

С более длительной и технически насыщенной произвольной программой все несколько сложнее. Выкатывание контента требует тщательной подготовки, развития выносливости, стабилизации разнообразных тройных прыжков, не говоря уже об ультра-си. Конечно, в сентябре, когда до этапов Гран-при России остается месяц с лишним, на контрольные прокаты можно выйти, как Туктамышева в 2024-м, с набором из семи дупелей или других «удобных» прыжков. Федерация и благодарные зрители наверняка закроют глаза на это облегчение. Но в чем тогда смысл заявляться на оба дня прокатов? Тем более когда остается план Б в виде снятия с произвольной.

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС

Предсказывать сроки восстановления ультра-си — тоже неблагодарное дело. Элементы повышенной сложности могут перестать получаться, например, из-за болезни, травмы или незначительных антропометрических изменений. У Трусовой задача со звездочкой. За два года она выросла, вместе с этим потеряла стабильность даже на любимом квад-лутце, так еще и приостановила активный тренировочный процесс.

В апреле 2024-го фигуристка неудачно зашла на четверной лутц в финале шоу TeamTutberidze в Чебоксарах. Похвально, что она не опускает руки и готова сейчас рисковать с восстановлением квад-лутца. Но на этой попытке очевидны недокрут более чем в пол-оборота, а также потеря скорости крутки и высоты на прыжке. Как видим, амбиции не всегда коррелируются с физическими возможностями.

Гипотетически Трусова еще может вернуться в топ нашей фигурки с ультра-си в 20+ лет, но, будем реалистами, это вряд ли произойдет сразу же в сезоне-2024/25. Тем не менее, если уж у Русской ракеты появилась цель, ее ничего, кроме нее самой, не остановит.