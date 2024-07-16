10:55 (мск), источник: Sport24

Тарасова отреагировала на дебют сменившей гражданство Самоделкиной за Казахстан: «Что вы так за ней следите?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала первое выступление призера первенства России среди юниоров Софьи Самоделкиной за Казахстан.

Тарасова отреагировала на дебют сменившей гражданство Самоделкиной за Казахстан: «Что вы так за ней следите?» | Источник: РИА "Новости"

Летом прошлого года 17-летняя фигуристка сменила гражданство, а во вторник впервые с марта 2023-го вышла на соревновательный лед, выступив с короткой программой на чемпионате Казахстана. Софья упала с тройного лутца и получила 51,23 балла.

— Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана, вероятно, будет соревноваться на этапах Гран‑при. Вы будете персонально следить за ее успехами?

— Я буду следить за всеми девочками, которые будут выступать на этапах Гран‑при, а не персонально за Самоделкиной. Вы считаете, что упасть один раз в короткой программе — это хорошо? В короткой программе падать нельзя. И вообще, что вы так следите за Самоделкиной? Вы что, ее родственник?

— Нет, Софья — талантливая спортсменка, которая подавала надежды, показывала неплохие результаты в России. Интересно ваше мнение о ее перспективах. Сможет ли она чего‑то добиться в карьере?

— Меня больше всего интересует судьба наших девочек, которые будут выступать. Интересует, как они будут восстанавливаться, что им нужно делать, чтобы выигрывать в той ситуации, в которой мы оказались, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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