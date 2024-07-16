Тарасова отреагировала на дебют сменившей гражданство Самоделкиной за Казахстан: «Что вы так за ней следите?» | Источник: РИА "Новости"

Летом прошлого года 17-летняя фигуристка сменила гражданство, а во вторник впервые с марта 2023-го вышла на соревновательный лед, выступив с короткой программой на чемпионате Казахстана. Софья упала с тройного лутца и получила 51,23 балла.

— Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана, вероятно, будет соревноваться на этапах Гран‑при. Вы будете персонально следить за ее успехами?

— Я буду следить за всеми девочками, которые будут выступать на этапах Гран‑при, а не персонально за Самоделкиной. Вы считаете, что упасть один раз в короткой программе — это хорошо? В короткой программе падать нельзя. И вообще, что вы так следите за Самоделкиной? Вы что, ее родственник?

— Нет, Софья — талантливая спортсменка, которая подавала надежды, показывала неплохие результаты в России. Интересно ваше мнение о ее перспективах. Сможет ли она чего‑то добиться в карьере?

— Меня больше всего интересует судьба наших девочек, которые будут выступать. Интересует, как они будут восстанавливаться, что им нужно делать, чтобы выигрывать в той ситуации, в которой мы оказались, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».