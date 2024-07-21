«Восточная красавица». Алина Загитова удивила поклонников необычным образом в новой фотосессии

Поклонники оставили множество различных комментариев под постом своей любимицы:
«Очень красиво и непривычно видеть Алину в таком наряде, ей идет»;
«Красивый образ получился! Восточная красавица»;
«Головной убор очень понравился, красиво смотрится»;
«Это очень красиво. Удивительно, как женщина может быть прекрасна без лишнего макияжа и в таком красивом одеянии»;
«Таинственная и загадочная»;
«Алина умеет быть разной и всегда прекрасна. Идеальная красавица»;
«Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю».
«Это действительно что-то новое и необычное» — подобные реплики написали подписчики фигуристки.
В конце августа в Казани Алина Загитова представит свое дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени».
На днях сообщалось, что подписчики оценили внешность олимпийской чемпионки на новом видео, сравнив ее с Ириной Шейк и Джессикой Альбой.