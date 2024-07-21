«Восточная красавица». Алина Загитова удивила поклонников необычным образом в новой фотосессии

Поклонники оставили множество различных комментариев под постом своей любимицы:

«Очень красиво и непривычно видеть Алину в таком наряде, ей идет»;

«Красивый образ получился! Восточная красавица»;

«Головной убор очень понравился, красиво смотрится»;

«Это очень красиво. Удивительно, как женщина может быть прекрасна без лишнего макияжа и в таком красивом одеянии»;

«Таинственная и загадочная»;

«Алина умеет быть разной и всегда прекрасна. Идеальная красавица»;

«Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю, горжусь и люблю».

«Ошеломительно».

«Это действительно что-то новое и необычное» — подобные реплики написали подписчики фигуристки.

В конце августа в Казани Алина Загитова представит свое дебютное авторское ледовое шоу «Хранители времени».