13:15 (мск), источник: Sport24

Дикиджи упал с пятерного прыжка и признал поражение в споре с Галлямовым: «Риски не оправданы»

Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи попытался выполнить пятерной прыжок на тренировке.

19-летний спортсмен продемонстрировал в соцсетях попытку пятерного сальхова, которая закончилась падением.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье. Тем самым, спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время», — написал Дикиджи в соцсетях.

Ранее Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что сумеет выполнить пятерной прыжок до конца лета.

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