Дикиджи упал с пятерного прыжка и признал поражение в споре с Галлямовым: «Риски не оправданы»
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи попытался выполнить пятерной прыжок на тренировке.
Вице-чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи попытался выполнить пятерной прыжок на тренировке.
19-летний спортсмен продемонстрировал в соцсетях попытку пятерного сальхова, которая закончилась падением.
«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье. Тем самым, спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время», — написал Дикиджи в соцсетях.
Ранее Дикиджи поспорил с Александром Галлямовым, что сумеет выполнить пятерной прыжок до конца лета.