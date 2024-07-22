Валиева впервые выступила после дисквалификации: 3 прыжка, 5 оборотов, внезапный Киркоров | Источник: Sport24

Камила Валиева вернулась на лед! До соревновательного камбэка еще далеко — спортсменка может выступать на турнирах лишь с декабря 2025 года. Но участие в шоу — тоже важнейшая часть наших топ-фигуристов.

Возвращение случилось в Сочи-Парке на спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Камила была в роли заглавной героини, напарником девушки стал Александр Энберт. Первый с февраля выход Валиевой на лед случился в паре. Под громкие овации зрителей.

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Гуляния, танцы, романтика — у Руслана и Людмилы все было красиво и нежно. Во время совместного танца девушка дважды элегантно исполнила одинарный аксель. А болельщики обратили внимание, что Камила волновалась. Еще бы! Полгода без выступлений — большой срок.

Но праздник влюбленных прерывается — Людмилу крадет злой колдун Черномор (актуальное имя для Сочи). Руслан отправляется на поиски в опасное приключение, а героиня Камилы попадает в заточение к главному антагонисту произведения.

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Отметим, что Валиевой хорошо давались актерские отыгрыши. Она очень реалистично изобразила неприязнь к Черномору, который хотел сначала впечатлить девушку своим катанием, а затем почему-то принес к ней на диван портрет певца Филиппа Киркорова. Злодей так предлагал девушке провести тематическую вечеринку?

Все закончилось хорошо — Энберт вызволил Валиеву из плена. И пара в конце исполнила красивый танец на радость публике, во время которого Камила исполнила двойной тулуп. Да, прыжок не самый сложный, но и пауза в выступлениях была немаленькая.

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