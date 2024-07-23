Энберт о подготовке к шоу Навки: «Были долгие репетиции, день за днем. Работать с Загитовой и Валиевой легко»

"Были долгие репетиции, день за днем — вечерние, ночные, дневные, разные. Вместе с Алиной и Камилой мы катались в паре, с ребятами [готовили] общие номера. Я думаю, что только работа и многократное количество повторений позволяют в итоге все собрать воедино, в какую-то цельную историю.

Работать с Алиной и Камилой легко, мы уже давно знакомы. Алина уже катала этот спектакль, она мою партию знает тоже, в какие-то моменты подсказывала, помогала, это было очень полезно. С Камилой мы программы подстраивали больше под нас, Татьяна Навка принимала участие, наши сольные программы она ставила.

Те, кто увидит спектакли с Викой [Синициной] и Никитой [Кацалаповым], с Вовой [Морозовым] и Женей [Тарасовой], со мной и Алиной, со мной и Камилой — это все будут разные сольные партии. Спортсменам удобнее разные элементы. Сложно было выучить две программы под одну и ту же музыку с разными партнершами", — сказал Энберт.

Фигурист рассказал, сколько времени уходит, чтобы поставить номер с партнершами для шоу «Руслан и Людмила».