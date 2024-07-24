Тарасова о Загитовой-ведущей: «Мне нравилось ее катание. А дальше она уже пробует разные направления»

— Как вы считаете, будет ли Алина работать по профессии?

— Надо ее спросить, думаю, она еще определяется.

— Нравится ли она в роли ведущей?

— Мне нравилось ее катание. А дальше она уже пробует разные направления. Но, мне кажется, она могла бы еще и покататься.

— Она могла бы продолжить карьеру сейчас?