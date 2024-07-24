Тарасова о Загитовой-ведущей: «Мне нравилось ее катание. А дальше она уже пробует разные направления»
Олимпийская чемпионка РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».
Олимпийская чемпионка РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».
— Как вы считаете, будет ли Алина работать по профессии?
— Надо ее спросить, думаю, она еще определяется.
— Нравится ли она в роли ведущей?
— Мне нравилось ее катание. А дальше она уже пробует разные направления. Но, мне кажется, она могла бы еще и покататься.
— Она могла бы продолжить карьеру сейчас?
— Конечно. Хотя тяжело продолжать карьеру, когда мы везде отстранены, — сказала Татьяна Тарасова.