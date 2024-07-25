12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о шоу: «Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами фэшна»

29 и 31 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

— Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И естественно, я буду непосредственно исполнителем.

— То есть Яна Рудковская, держись?

— Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко.

— А кто рисовал эскизы?

— Идеи мои, но, естественно, рисовала не я.

— Здесь много этнического.

— Да, конечно, потому что это будет сделано на деньги Республики Татарстан. Мы пытаемся сделать что-то такое в мусульманском стиле, но с элементами такого фэшна.

Я практически буду не вылезать со льда, — сказала Загитова.

Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу — а в чем различия?

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