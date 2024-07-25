России не вернут золото за командный турнир фигуристов в Пекине. Сохранить бы бронзу
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022.
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022.
Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота командного турнир на Олимпиады в Пекине — об этом сообщил суд на своем сайте. Решение ожидаемое, однако окончательное распределение медалей оно не устанавливает. Почему?
Попытка россиян вернуть медали (реальные медали не вручены никому, фигуристы получили пустые футляры) исходила сразу от трех инстанций — одна апелляция была подана от Олимпийского комитета России (ОКР), вторая — от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а третья — от российских участников командного турнира, то есть Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапов, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой.
«Истцы добивались от CAS пересмотра итоговой таблицы командных соревнований по фигурному катанию и присуждения золотой медали ОКР. После слушания, состоявшегося 12 июня 2024 года, комиссия провела обсуждение и пришла к выводу, что результаты госпожи Валиевой в командном турнире Олимпийских игр по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью. Следовательно, вышеупомянутые апелляции отклоняются. Коллегия вынесла резолютивную часть арбитражного решения. Полное решение с обоснованием решения коллегии будет вынесено как можно скорее», — говорится в решении.
В суде от лица сборной команды выступал Никита Кацалапов — об этом говорила его жена и партнерша на льду Виктория Синицина перед стартом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи. Александр Галлямов подытожил Zoom-заседание в своем Telegram-канале так: «Слушания прошли. Все были максимально собранны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет».
После решения CAS о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой из-за антидопингового нарушения ISU вынес решение о пересчете результатов командного турнира. Решение было принято компромиссное — у россиян отняли 20 баллов, заработанные Валиевой, но не стали добавлять баллы другим командам. В ISU заявляли, что оно было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.
Таким образом сборная России опустилась на третью строчку и должна получить 7 августа в Париже бронзовые медали. Российская сторона аргументировала апелляцию тем, что в регламентах не была записана процедура лишения баллов, а значит, как и в командных видах спорта, дисквалификация одного из спортсменов не должна автоматически приводить к изменению результатов.
В данный момент в CAS также рассматривается апелляция на результат, поданная канадской федерацией. Сборная Канады благодаря двум баллам могла бы обогнать россиян в борьбе за бронзу и считает, что по правилам ISU в случае дисквалификации вышестоящих спортсменов места тех, кто идут за ними, должны меняться (такое правило в общем виде действительно прописано в Уставе ISU). Рассмотрение этой апелляции было запланировано на 22 июля, но о результатах слушаний пока неизвестно.
После сегодняшнего решения уже последовала реакция нашей федерации:
«ФФККР разочарована данным решением, правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе. Спортивный арбитражный суд опубликовал сегодня только резолютивную часть решения, без мотивировочной части. Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов», — цитирует ТАСС.
Возможно, если финальное решение по медалям будет опубликовано до завершения Олимпиады-2024, церемония награждения фигуристов пройдет в Париже в праздничной обстановке.
Автор: Дмитрий Кузнецов