России не вернут золото за командный турнир фигуристов в Пекине. Сохранить бы бронзу

Расклады после решения CAS от 25 июля

Спортивный арбитражный суд Лозанны отклонил апелляции на лишение российских фигуристов золота командного турнир на Олимпиады в Пекине — об этом сообщил суд на своем сайте. Решение ожидаемое, однако окончательное распределение медалей оно не устанавливает. Почему?

Что говорится в решении

Попытка россиян вернуть медали (реальные медали не вручены никому, фигуристы получили пустые футляры) исходила сразу от трех инстанций — одна апелляция была подана от Олимпийского комитета России (ОКР), вторая — от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а третья — от российских участников командного турнира, то есть Анастасии Мишиной, Александра Галлямова, Виктории Синициной, Никиты Кацалапов, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой.

«Истцы добивались от CAS пересмотра итоговой таблицы командных соревнований по фигурному катанию и присуждения золотой медали ОКР. После слушания, состоявшегося 12 июня 2024 года, комиссия провела обсуждение и пришла к выводу, что результаты госпожи Валиевой в командном турнире Олимпийских игр по фигурному катанию были правильно аннулированы в оспариваемом решении и что сборная России по фигурному катанию не могла быть награждена золотой медалью. Следовательно, вышеупомянутые апелляции отклоняются. Коллегия вынесла резолютивную часть арбитражного решения. Полное решение с обоснованием решения коллегии будет вынесено как можно скорее», — говорится в решении.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241752&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В суде от лица сборной команды выступал Никита Кацалапов — об этом говорила его жена и партнерша на льду Виктория Синицина перед стартом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи. Александр Галлямов подытожил Zoom-заседание в своем Telegram-канале так: «Слушания прошли. Все были максимально собранны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет».

Теперь под угрозой бронза

После решения CAS о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой из-за антидопингового нарушения ISU вынес решение о пересчете результатов командного турнира. Решение было принято компромиссное — у россиян отняли 20 баллов, заработанные Валиевой, но не стали добавлять баллы другим командам. В ISU заявляли, что оно было основано на всесторонней оценке экспертов по правовым вопросам.

Таким образом сборная России опустилась на третью строчку и должна получить 7 августа в Париже бронзовые медали. Российская сторона аргументировала апелляцию тем, что в регламентах не была записана процедура лишения баллов, а значит, как и в командных видах спорта, дисквалификация одного из спортсменов не должна автоматически приводить к изменению результатов.

В данный момент в CAS также рассматривается апелляция на результат, поданная канадской федерацией. Сборная Канады благодаря двум баллам могла бы обогнать россиян в борьбе за бронзу и считает, что по правилам ISU в случае дисквалификации вышестоящих спортсменов места тех, кто идут за ними, должны меняться (такое правило в общем виде действительно прописано в Уставе ISU). Рассмотрение этой апелляции было запланировано на 22 июля, но о результатах слушаний пока неизвестно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После сегодняшнего решения уже последовала реакция нашей федерации:

«ФФККР разочарована данным решением, правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе. Спортивный арбитражный суд опубликовал сегодня только резолютивную часть решения, без мотивировочной части. Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов», — цитирует ТАСС.

Возможно, если финальное решение по медалям будет опубликовано до завершения Олимпиады-2024, церемония награждения фигуристов пройдет в Париже в праздничной обстановке.