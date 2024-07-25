Отец Валиевой — о встрече с дочерью: «Не виделись очень давно, почти десять лет»

— Мы наконец встретились с Камилой, пообщались, все прошло хорошо. А так мы с ней очень давно не виделись — почти десять лет. Почему так долго? Дело в географии моей службы и тренировках Камилы. Тогда я был командиром части и часто был в разъездах, а дочь с мамой переехали в Москву. Там Камила тренировалась в интернате: сначала в «Москвиче», а потом в «Самбо-70». Также на долгую разлуку повлияло то, что с ее мамой мы разведены и вместе не живем. Но сейчас я вернулся к себе на родину, являюсь председателем «Союза морских пехотинцев Крыма». Поэтому мы с дочерью можем видеться чаще.