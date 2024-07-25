19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о возвращении Валиевой на лед: «Это очень здорово, я безумно рада за Камилу. Мне кажется, она справилась»

С 22 июля Валиева выступает в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи.

Туктамышева о возвращении Валиевой на лед: «Это очень здорово, я безумно рада за Камилу. Мне кажется, она справилась» | Источник: Sports.Ru

"Это очень здорово, я безумно рада за Камилу. После долгого перерыва возвращаться на лед всегда очень волнительно, мне кажется, она справилась.

Надеюсь, у нас будет возможность встретиться и поболтать обо всем, что происходит в наших жизнях. Камилу можно поздравить с возвращением", — сказала Туктамышева.

Валиева вернулась: обошла бан в шоу Навки, ее представили как «чемпионку наших сердец».

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