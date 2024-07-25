22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «Я бы повысила стоимость пятерных, потому что риск получается абсолютно необоснованный»

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил всем пятерным прыжкам, кроме акселя, базовую стоимость 14 баллов.

Елизавета Туктамышева: «Я бы повысила стоимость пятерных, потому что риск получается абсолютно необоснованный» | Источник: Sports.Ru

"Я не совсем поняла [низкую стоимость пятерных прыжков], если развивать фигурное катание, то нужно было делать стоимость пятерных более высокой, я бы даже подняла стоимость четверного акселя — это ультрасложные прыжки, я не уверена, что три человека в одно время могут эти прыжки сделать. Может, Илья Малинин сделает когда-то в ближайшем будущем пятерной тулуп.

Я бы все-таки повысила стоимость пятерных, потому что это абсолютно необоснованный риск получается — выходя на соревнования, делать пятерные прыжки и получать за это как за хорошо исполненный четверной сальхов", — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

В фигурном катании разрешили пятерные прыжки. Но это реформа ради чиновников, а не спортсменов.

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