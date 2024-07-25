Елизавета Туктамышева: «Я бы повысила стоимость пятерных, потому что риск получается абсолютно необоснованный»
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил всем пятерным прыжкам, кроме акселя, базовую стоимость 14 баллов.
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил всем пятерным прыжкам, кроме акселя, базовую стоимость 14 баллов.
"Я не совсем поняла [низкую стоимость пятерных прыжков], если развивать фигурное катание, то нужно было делать стоимость пятерных более высокой, я бы даже подняла стоимость четверного акселя — это ультрасложные прыжки, я не уверена, что три человека в одно время могут эти прыжки сделать. Может, Илья Малинин сделает когда-то в ближайшем будущем пятерной тулуп.
Я бы все-таки повысила стоимость пятерных, потому что это абсолютно необоснованный риск получается — выходя на соревнования, делать пятерные прыжки и получать за это как за хорошо исполненный четверной сальхов", — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.
В фигурном катании разрешили пятерные прыжки. Но это реформа ради чиновников, а не спортсменов.