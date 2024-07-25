Елизавета Туктамышева: «Я бы повысила стоимость пятерных, потому что риск получается абсолютно необоснованный»

"Я не совсем поняла [низкую стоимость пятерных прыжков], если развивать фигурное катание, то нужно было делать стоимость пятерных более высокой, я бы даже подняла стоимость четверного акселя — это ультрасложные прыжки, я не уверена, что три человека в одно время могут эти прыжки сделать. Может, Илья Малинин сделает когда-то в ближайшем будущем пятерной тулуп.