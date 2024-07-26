Евгения Медведева: «Постоянно слышу: “Женя, экспериментируй, нам хочется чего-то нового, чего ты нудли катаешь?” Но я по натуре лирик»

"На данный момент в нашей стране очень много фигурнокатательной продукции: очень много шоу, очень много соревнований. Фигурное катание очень серьезно выбивается в медиа, снимаются проморолики к соревнованиям, хотя такого никогда не было. Я сейчас на это смотрю и понимаю, что это очень серьезный левел-ап. Соответственно, поэтому хочется сделать что-то уникальное.

У нас есть «золотой список фигурного катания» — это «Кармен», «Призрак оперы», «Лебединое озеро». Это всегда работает. Но, поскольку сейчас фигурное катание у нас не выходит на международную арену, и конкретно у меня не стоит сейчас задачи выиграть чемпионат мира и выбрать свою самую сильную сторону, например, из меня классный «Черный лебедь» получится и пойду я его скатаю, выиграю чемпионат мира. Передо мной не стоит такой задачи, поэтому самое главное — выбрать что-то уникальное.