Евгения Медведева: «Браться за тренерство сейчас нерезонно. Это большая ответственность, а мне спать спокойно хочется» | Источник: Sports.Ru

— Это не сложнее, для меня — это ответственность за чью-то жизнь. У любого фигуриста спроси, для него спорт — это вся жизнь. Когда ты становишься тренером, а еще есть какие-то регалии, люди идут к тебе, родители приводят детей, потому что ты двукратный чемпион мира и хотят того же. Ты берешь на себя вот эту ответственность.

Возможно, ты воспитаешь этого двукратного чемпиона мира, но не у всех есть талант к этому. Я не готова брать на себя такую ответственность в данный момент. У меня есть образование, которое позволяет стать тренером, но для этого я бы еще закончила магистратуру. Мне нужно время для этого. Думаю, ближайшие лет 5−7 из-за медийности я не найду этого времени.

Браться за тренерство сейчас нерезонно. Это большая ответственность, а мне спать спокойно хочется. Мастер-классы — пожалуйста, следите за анонсами, особенно зимой. Это же непрофессионально все.