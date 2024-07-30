15:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел ИСУ

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел Международный союз конькобежцев (ISU).

Источник: Соцсети

— Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им, — цитирует Медведеву Sport24.

Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов.

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