Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел ИСУ
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел Международный союз конькобежцев (ISU).
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел Международный союз конькобежцев (ISU).
— Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им, — цитирует Медведеву Sport24.
Каждый вид пятерного прыжка, кроме пятерного акселя, получил базовую стоимость 14 баллов.