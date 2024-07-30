Медведева раскритиковала систему оценивания пятерных прыжков, которую ввел ИСУ

— Выглядит как издевательство. Ощущение, что федерация работает против усложнения. Между четверным и пятерным разница в три балла. ISU сделал так, что лучше хореографию отработать и получить эти три балла во второй оценке. Они решили пойти по этому пути. Ну, удачи им, — цитирует Медведеву Sport24.