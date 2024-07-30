«Мне хочется спать спокойно». Медведева объяснила, почему не станет тренером
Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему не стремиться стать тренером.
Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему не стремиться стать тренером.
«Это ответственность за чью-то жизнь. Когда ты становишься тренером, а еще есть какие-то регалии, люди идут к тебе, родители приводят детей, потому что ты двукратный чемпион мира и хотят того же. Возможно, ты воспитаешь этого двукратного чемпиона мира, но не у всех есть талант к этому. Я не готова брать на себя такую ответственность в данный момент.
У меня есть образование, которое позволяет стать тренером, но для этого я бы еще закончила магистратуру. Мне нужно время для этого. Думаю, ближайшие лет 5−7 из-за медийности я не найду этого времени.
Браться за тренерство сейчас нерезонно. Это большая ответственность, а мне спать спокойно хочется. Быть тренером: каждый день вставать в 9 утра, в 10 быть на льду и проживать все со спортсменом. Сейчас у меня нет времени, но и делать вид, что я тренер — не хочу», — приводит слова Медведевой Sport24.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Она является активной болельщицей московского «Динамо» и уже принимала участие в нескольких проектах от медиаслужбы клуба.