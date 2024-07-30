«Мне хочется спать спокойно». Медведева объяснила, почему не станет тренером

«Это ответственность за чью-то жизнь. Когда ты становишься тренером, а еще есть какие-то регалии, люди идут к тебе, родители приводят детей, потому что ты двукратный чемпион мира и хотят того же. Возможно, ты воспитаешь этого двукратного чемпиона мира, но не у всех есть талант к этому. Я не готова брать на себя такую ответственность в данный момент.



У меня есть образование, которое позволяет стать тренером, но для этого я бы еще закончила магистратуру. Мне нужно время для этого. Думаю, ближайшие лет 5−7 из-за медийности я не найду этого времени.



Браться за тренерство сейчас нерезонно. Это большая ответственность, а мне спать спокойно хочется. Быть тренером: каждый день вставать в 9 утра, в 10 быть на льду и проживать все со спортсменом. Сейчас у меня нет времени, но и делать вид, что я тренер — не хочу», — приводит слова Медведевой Sport24.