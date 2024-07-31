Загитова про слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения — это громко сказано. Мы просто общаемся»
Во время интервью на «БИМ-радио» у олимпийской чемпионки по фигурному катанию спросили, какие у нее отношения с Кридом.
«Нормальные. Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», — цитирует ответ Загитовой Sport24.
26 июня фигуристка выложила в соцсети фото, на котором Крид обнимает ее и целует в лоб.
«Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», — пояснила Загитова, с чего начались слухи о якобы романе.