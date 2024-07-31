Загитова про слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения — это громко сказано. Мы просто общаемся»

Загитова — на слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения — это громко сказано. Мы просто общаемся» | Источник: Sports.Ru

«Нормальные. Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», — цитирует ответ Загитовой Sport24.

26 июня фигуристка выложила в соцсети фото, на котором Крид обнимает ее и целует в лоб.