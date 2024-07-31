16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова про слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения — это громко сказано. Мы просто общаемся»

Во время интервью на «БИМ-радио» у олимпийской чемпионки по фигурному катанию спросили, какие у нее отношения с Кридом.
Загитова — на слухи о романе с Егором Кридом: «Отношения — это громко сказано. Мы просто общаемся» | Источник: Sports.Ru

«Нормальные. Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», — цитирует ответ Загитовой Sport24.

26 июня фигуристка выложила в соцсети фото, на котором Крид обнимает ее и целует в лоб.

«Егор позвал меня на день рождения. Я запостила фотографию. С этого все началось», — пояснила Загитова, с чего начались слухи о якобы романе.

Читайте также от «Sports»
«Сейчас мозги мне в США выправили». Родченков не пропал – вот свежий выход
В 61 год она зажигает в настольном теннисе на Олимпиаде! Как?
Байлс травмировалась в первый же день! Хромала, но именной элемент сделала
Чикунова заработала 2 млн благодаря Олимпиаде, хотя плыла в Екатеринбурге
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь