«История о зарождении мира, о традициях, семье и роде». Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани

«Иистория о зарождении мира, о традициях, семье и роде». Загитова анонсировала шоу «Хранители времени» в Казани | Источник: Sports.Ru

«На сцене казанского Ледового дворца спорта “Татнефть Арена” Алина Загитова выступит с дебютом в роли продюсера и создателя собственного шоу. Это красочный альманах истории Татарстана, оживший на льду.

«Хранители времени» — это история о зарождении мира, о традициях, семье и роде. Шоу покажет ключевые вехи истории в разных отражениях — от лиц и имен, до хронологии и фольклора.

Зрителей ждут мультимедийные и световые инсталляции, красочные костюмы, уникальная сценография и незабываемое выступление самой титулованной фигуристки мира. Режиссером шоу выступает Светлана Краюшкина, ранее известная по работе с Татьяной Навкой", — говорится в анонсе.

"Хранители времени — это мое первое шоу, и я очень горжусь тем, что провожу его именно в Казани в такую важную дату — День Республики Татарстан. К тому же 2024 год в России посвящен семье, в своем проекте я отдаю дань уважения семейным ценностям, традициям и истории республики.