«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась». Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу
«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась?♀️. Это было очень сложно», — написала олимпийская чемпионка.
«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась?♀️. Это было очень сложно», — написала олимпийская чемпионка.
Шоу Загитовой «Хранитель времени» пройдет 29 августа в Казани.
Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.
В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!