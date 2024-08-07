11:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась». Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу

«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась?‍♀️. Это было очень сложно», — написала олимпийская чемпионка.

«Сама придумала задумку и чуть без ног осталась». Загитова показала, как снимали тизер к ее шоу | Источник: Sports.Ru

Шоу Загитовой «Хранитель времени» пройдет 29 августа в Казани.

Загитова на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.

В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!

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