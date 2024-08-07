Отобранные у российских фигуристов золотые медали Игр вручили американцам

Церемония прошла в среду в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Сборной США были вручены золотые медали, японцам — серебро. Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, но они не получили приглашения.

Сборная России, за которую в одиночном катании выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева, в парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов, завоевала золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине в начале февраля 2022 года. На следующий день после его окончания стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года. В конце января нынешнего года CAS вынес вердикт о четырехлетней дисквалификации Валиевой, начиная с даты сдачи пробы. После этого награды были перераспределены.