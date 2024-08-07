18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отобранные у российских фигуристов золотые медали Игр вручили американцам

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) провел в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх 2022 года в Пекине, россиян на церемонию не пригласили.

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Церемония прошла в среду в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Сборной США были вручены золотые медали, японцам — серебро. Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, но они не получили приглашения.

Ранее в среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что сборная России обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить церемонию.

Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской стороны на решение ISU, оставив его в силе.

Сборная России, за которую в одиночном катании выступали Марк Кондратюк и Камила Валиева, в парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов и в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов, завоевала золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине в начале февраля 2022 года. На следующий день после его окончания стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, которую она сдала на чемпионате России 25 декабря 2021 года. В конце января нынешнего года CAS вынес вердикт о четырехлетней дисквалификации Валиевой, начиная с даты сдачи пробы. После этого награды были перераспределены.

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