Серебряная призерка из Японии — о том, что бы сказала Валиевой: «Ты в порядке?»
Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль Олимпиады-2022 на церемонии в Париже, ответила на вопрос «СЭ» о Камиле Валиевой.
Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль Олимпиады-2022 на церемонии в Париже, ответила на вопрос «СЭ» о Камиле Валиевой.
— Если бы на моем месте была Камила Валиева, что бы вы ей сказали?
— Что? Что за вопрос… Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена. Я бы сказала: «Ты как, в порядке?» — ответила Комацубара.
7 августа в Париже прошла церемония награждения медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российские фигуристы должны были получить бронзу. Фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию.