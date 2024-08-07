Серебряная призерка из Японии — о том, что бы сказала Валиевой: «Ты в порядке?»

Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль Олимпиады-2022 на церемонии в Париже, ответила на вопрос «СЭ» о Камиле Валиевой.

— Если бы на моем месте была Камила Валиева, что бы вы ей сказали?

— Что? Что за вопрос… Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена. Я бы сказала: «Ты как, в порядке?» — ответила Комацубара.