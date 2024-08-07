19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Серебряная призерка из Японии — о том, что бы сказала Валиевой: «Ты в порядке?»

Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль Олимпиады-2022 на церемонии в Париже, ответила на вопрос «СЭ» о Камиле Валиевой.
Источник: РИА "Новости"

Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль Олимпиады-2022 на церемонии в Париже, ответила на вопрос «СЭ» о Камиле Валиевой.

— Если бы на моем месте была Камила Валиева, что бы вы ей сказали?

— Что? Что за вопрос… Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена. Я бы сказала: «Ты как, в порядке?» — ответила Комацубара.

7 августа в Париже прошла церемония награждения медалями командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российские фигуристы должны были получить бронзу. Фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию.

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