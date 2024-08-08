МОК пообещал вручить российским фигуристам бронзу Олимпиады-2022

МОК будет уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по медалям командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине и вручит бронзовые награды в установленном порядке. Об этом РБК заявили в пресс-службе МОК, комментируя требование российских фигуристов не вручать без них награды другим сборным в Париже.

Накануне американские и японские фигуристы получили перераспределенное золото и серебро Игр-2022 на специальной церемонии в Париже.

Перед церемонией стало известно, что Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк просили CAS отменить церемонию.

В МОК ранее говорили, что российских фигуристов на вручении не будет из-за отстранения Олимпийского комитета России и логистических проблем.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) в четверг заявили, что МОК позаботится о передаче наград россиянам.

ISU после завершения дела Камилы Валиевой и ее дисквалификации присудил сборной России вместо золота бронзу, американцам — золото, а японцам — серебро. Это не устроило канадцев, которые заняли четвертое место и рассчитывали попасть в призеры.