Нугуманова об отборе на ЧМ-2021: «У Туктамышевой уже было столько шансов! И мне так обидно, что мне не дали хотя бы одного шанса» | Источник: Sports.Ru

"Чемпионат России в предолимпийском сезоне был для меня самым серьезным. Я всегда катала чисто. У меня на тот момент не было вообще ни одного прокола. Мне казалось, что я для себя хорошо катаю. Лиза (Туктамышева) очень плохо откатала, и так получилось, что я выиграла Лизу. Я всегда старалась стабильно кататься, ну дайте мне хотя бы чуть-чуть подняться!

Потому что у нас очень тяжело, не все от тебя зависит. У нас субъективный вид спорта. Например, я прыгну и, там, Щербакова один и тот же прыжок. Но ей поставят больше, хотя прыгнули мы, по сути, одинаково. Если брать конкретно прыжок, очень сложно судить. То есть судьи ставят оценки так, как уже решили до этого, можно так сказать. Ты когда каждый день понимаешь, что тебе не дают… Ты катаешь хорошо и не хуже других, то, конечно, очень трудно это все терпеть.

Возвращаясь к Лизе Туктамышевой. Я выиграла ее на этом чемпионате России — была шестая в итоге, третья по взрослым. Думаю: все, я отобралась на мир, на Европу! Мечты у меня уже на чемпионате мира. Потом федерация фигурного катания решила сделать еще один отбор. Я думаю: ну ладно, я же всегда чисто катаю, че там, пошла-вышла-сделала, я все смогу.

Поехали мы на финал Кубка России. Я понимаю, что я уже в сборной на следующий сезон — чувствуешь статус, когда выходишь на лед. Я откатала короткую чисто, даже чуть-чуть лучше, чем на чемпионате России. Там были баллы 72 или 73, а тут 62. Я сижу и понимаю, что не будет у меня чемпионата Европы, не будет у меня чемпионата мира…

Я понимаю, что каждый раз меня судят по-разному, хотя делаю я одно и то же. Одинаково, вообще одинаково! Я прыгаю риттбергер-риттбергер, единственная девочка, которая прыгала на соревнованиях каскад три-три риттбергер-риттбергер — это я. Никто в мире так не делал, только делала я. Я делала тот каскад, который никто не делал, и мне его ставили не всегда чисто, хотя я всегда его делала одинаково, у меня всегда были одинаковые приземления — это я могу сказать точно, потому что я одинаково вкручивалась, все делала одинаково.

Я понимаю, что все, у меня не получилось, но была надежда. Произвольную откатали, меня поставили не помню на какое место, но не очень хорошее. Выходят списки на чемпионат мира — едет Лиза Туктамышева. Я очень уважаю Лизу, мы с ней хорошо общаемся, видимся, мы в очень хороших отношениях, ничего против нее не имею, она классная девочка. Но это было вот так.