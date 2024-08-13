Мишина о Туктамышевой: «Не теряет форму, даже в шоу прыгает тройные флип и лутц. Некоторые фигуристы уже ограничиваются двойным акселем, тройным сальховом»

У нее сейчас много планов: и в шоу покататься, и в медиа развиваться. Она неплохо себя проявила в качестве комментатора. Сейчас попробовала понять, хочет ли заниматься тренерством. Хотя одно дело — помогать, а другое — взять свою группу и заниматься этим с утра до вчера. Это разные вещи, конечно.