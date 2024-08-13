Мишина о Туктамышевой: «Не теряет форму, даже в шоу прыгает тройные флип и лутц. Некоторые фигуристы уже ограничиваются двойным акселем, тройным сальховом»

— Елизавета Туктамышева рассказала, что во время паузы в карьере помогает Алексею Николаевичу (Мишину). В чем заключается ее помощь?
— Она была на сборе в Казахстане и работала с ребятами. Со всеми, не выборочно. Помогала с прыжками, разбегами, соединительными шагами, немного по программам. Ей понравилось, но это, конечно, не значит, что она прямо сейчас начнет работать тренером.
У нее сейчас много планов: и в шоу покататься, и в медиа развиваться. Она неплохо себя проявила в качестве комментатора. Сейчас попробовала понять, хочет ли заниматься тренерством. Хотя одно дело — помогать, а другое — взять свою группу и заниматься этим с утра до вчера. Это разные вещи, конечно.
Но в целом ей понравилось. Надо же планировать что-то на будущее. Кататься можно долго, но все-таки есть какой-то предел.
— В одном из интервью Елизавета сказала, что пока крест на карьере не ставит. Разговаривали с ней о возможном возобновлении карьеры?
— Я лично не говорила с ней об этом. Но она настолько координированная, легкая в движениях и не теряет форму, что даже в шоу прыгает тройной флип и тройной лутц. А некоторые фигуристы, не буду называть конкретные фамилии, на шоу уже ограничиваются двойным акселем и тройным сальховом.
Наверное, поэтому Лиза и говорит, что крест на карьере еще не поставила. Это связано с этой ее особенностью. Кто-то, кто заканчивает или приостанавливает карьеру, сразу все теряет, а она нет, — сказала заслуженный тренер России Татьяна Мишина.