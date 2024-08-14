В ISU опубликовали заявление по поводу смерти Валентина Писеева

«ISU с сожалением и скорбью узнал о смерти Валентина Писеева. Мы чтим его неизменную преданность фигурному катанию на протяжении всей его карьеры в качестве фигуриста, тренера, должностного лица. ISU отдаёт дань уважения Валентину Писееву и будет всегда вспоминать его с теплотой», — говорится в заявлении ISU.
Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев — медалью Джорджа Хесcлера.